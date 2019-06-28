Как Литва готовится к войне с Россией

Они ждут помощи от Германии, Нидерландов, Чехии и США

В Прибалтике очередной виток антироссийской истерии. Литва всерьез готовится к военному конфликту с большим соседом.

Вильнюс считает, что Москва расценивает всю Прибалтику как "потерянные территории". На фоне этого там следят за модернизацией российской армии, а также укреплением Калининграда.

Сейчас прибалтийская республика может мобилизовать всего 14 тысяч человек военных сухопутных сил и ВМС. Из них четыре тысячи прошли только срочную службу и не имеют опыта, пишет "Известия" со ссылкой на National Interest.

Также в обороне Литве могут помочь несколько тысяч волонтеров и военных Германии, Нидерландов и Чехии. Они расположены в республике по программе НАТО. А еще Вильнюс надеется на размещение войск США на территории страны.

Всего за последние шесть лет Литва утроила военные расходы до 2% от ВВП. А еще она активно модернизирует армию. Аналитики издания подчеркивают, что в случае войны прибалтийская республика займет оборонительную позицию, ожидая помощи от НАТО. А пока эта страна активно создает условия, чтобы ускорить переброску войск союзников, улучшить пропускные способности портов и железнодорожных линий из Польши.

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