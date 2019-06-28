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Фото окровавленной Джоли слили в Сеть

09:40
  • пятница
  • 28 июня 2019

На поясе у нее заметили нож

44-летнюю актрису Анджелину Джоли сфотографировали со следами искусственной крови на одежде во время съемок фильма "Те, кто желают мне смерти", которые проходят в горах в американском штате Нью-Мексико.  
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В интернете появились снимки, на которых окровавленная актриса в штанах цвета хаки и массивных ботинках идет по съемочной площадке. Из карманов у нее торчат перчатки, а на поясе висит нож. На некоторых фотографиях рядом со звездой идет ее ассистент. 

В тот же день журналисты увидели, как Джоли выполняет опасный трюк, свешиваясь с высокого балкона. По сюжету фильма она спасала ставшего свидетелем преступления подростка, за которым охотятся убийцы. 

Как пишут СМИ, Анджелина Джоли полностью поглощена работой над новой картиной. Она поселилась в Альбукерке, куда перевезла своих детей. Иногда им приходится возвращаться в Лос-Анджелес, чтобы встретиться с отцом - актером Брэдом Питтом. "Она вкладывает сердце и душу в этот проект, но, конечно, ей по-прежнему нужно выполнять условия соглашения с Брэдом и предоставлять ему постоянный доступ к детям", - рассказал осведомленный источник. 

Напомним, Джоли и Питт официально развелись в апреле 2019 года. 

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