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Тюлени, пумы и крокодилы: каких животных запретили содержать дома

10:02
  • пятница
  • 28 июня 2019

Россиянам нельзя заводить питомцев, представляющих опасность для владельцев

В России утвержден список запрещённых к содержанию животных. Соответствующие постановления подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

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Документы устанавливают запрет на содержание животных, которые опасны для их владельцев, а также животных, привычная среда обитания которых значительно отличается от возможных условий содержания их в неволе.

Животные сгруппированы в 33 отряда и объединены в восемь классов, среди которых млекопитающие, пресмыкающиеся, земноводные и паукообразные. В списке, в частности, комодский варан, крокодилы, каймановые черепахи, ушастые тюлени, львы, тигры, леопарды, пумы и гиббоны.

В сообщении, опубликованном на сайте правительства, есть также важное уточнение. Если животное из списка было куплено до 2020 года, оно может находиться на содержании владельца до наступления естественной смерти.

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