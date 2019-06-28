Тюлени, пумы и крокодилы: каких животных запретили содержать дома

Россиянам нельзя заводить питомцев, представляющих опасность для владельцев

В России утвержден список запрещённых к содержанию животных. Соответствующие постановления подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Документы устанавливают запрет на содержание животных, которые опасны для их владельцев, а также животных, привычная среда обитания которых значительно отличается от возможных условий содержания их в неволе.

Животные сгруппированы в 33 отряда и объединены в восемь классов, среди которых млекопитающие, пресмыкающиеся, земноводные и паукообразные. В списке, в частности, комодский варан, крокодилы, каймановые черепахи, ушастые тюлени, львы, тигры, леопарды, пумы и гиббоны.

В сообщении, опубликованном на сайте правительства, есть также важное уточнение. Если животное из списка было куплено до 2020 года, оно может находиться на содержании владельца до наступления естественной смерти.