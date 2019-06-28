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Путин и Трамп обсудили Украину, Сирию и Иран

09:39
  • пятница
  • 28 июня 2019

Переговоры продолжались почти полтора часа

Владимир Путин встретился с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита "Большой двадцатки" в японской Осаке. Встреча длилась около полутора часов. Как сообщает Белый дом, лидеры обсудили сирийскую проблему, Украину, а также Иран и Венесуэлу, отмечает "Интерфакс".

Перед началом переговоров президенты России и США поприветствовали друг друга.

"Спасибо большое всем. Это большая честь встретиться с президентом Путиным, с обеими делегациями. У нас много тем для обсуждения, включая торговлю, коммерцию, вопросы разоружения, протекционизма и многое другое. И всё это будет построено на очень хороших отношениях между нами. Переговоры пройдут отлично, я уверен, на отличном уровне", - сказал Трамп.

"Не могу не согласиться с господином президентом. Нам есть о чем поговорить. Все темы обозначены. Мы давно не виделись, напоминаю, со времен встречи в Хельсинки", - указал Путин.

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