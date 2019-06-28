Трамп привел красавицу-дочку на встречу с Путиным

Также мероприятие посетил его зять

В японском городе Осака завершилась встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Она проходила в рамках саммита G20.

На мероприятие американский лидер привел свою дочь Иванку Трамп. Также пришел его зять и старший советник Джаред Кушнер.

А еще в составе делегации из США были американский госсекретарь Майк Помпео, помощник президента по нацбезопасности Джон Болтон, советник хозяина Белого дома Фиона Хилл, глава министерства финансов Стив Мнучин, а также новый пресс-секретарь Стефани Гришэм, сообщает РИА Новости.

С российской стороны присутствовали помощник главы государства Юрий Ушаков, министр иностранных дел России Сергей Лавров, глава Минфина Антон Силуанов и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В ходе переговоров Путин и Трамп обсудили сирийскую проблему, Украину, а также Иран и Венесуэлу. Ранее Джаред Кушнер и Иванка Трамп неоднократно сопровождали президента США в его зарубежных поездках.

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