В России появился невидимый для самолетов и дронов радар

Новая РЛС уже успешно прошла испытания

Гендиректор предприятия-разработчика "ОКБ-Планета" Александр Петров рассказал о создании в России пассивной радиолокационной станции "Тропа". Она невидима для самолетов, а также дронов-разведчиков.

Принцип работы этой станции такой: используется отражение от вышек телевещания и мобильной связи. Таким образом, РЛС работает на прием и сама ничего не излучает.

Разработка уже успешно прошла испытания. Она перехватила сигнал самолета, который был отражен от вышек связи в городской черте, передает РИА Новости.

По словам Петрова, потенциальные заказчики уже заинтересовались новой РЛС. Речь идет не только о силовых структурах, но и частных клиентах. Последние намерены обеспечить неприкосновенность частной жизни. Они не хотят, "чтобы за ними подсматривали дроны".