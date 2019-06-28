ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В России появился невидимый для самолетов и дронов радар

10:25
  • пятница
  • 28 июня 2019

Новая РЛС уже успешно прошла испытания

Гендиректор предприятия-разработчика "ОКБ-Планета" Александр Петров рассказал о создании в России пассивной радиолокационной станции "Тропа". Она невидима для самолетов, а также дронов-разведчиков.

Принцип работы этой станции такой: используется отражение от вышек телевещания и мобильной связи. Таким образом, РЛС работает на прием и сама ничего не излучает.

Разработка уже успешно прошла испытания. Она перехватила сигнал самолета, который был отражен от вышек связи в городской черте, передает РИА Новости.

По словам Петрова, потенциальные заказчики уже заинтересовались новой РЛС. Речь идет не только о силовых структурах, но и частных клиентах. Последние намерены обеспечить неприкосновенность частной жизни. Они не хотят, "чтобы за ними подсматривали дроны".

Главное сегодня
Радиолокационная станция
Радиолокационная станция
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.