Ключевая встреча G20: что Путин и Трамп обсудили в Осаке

Переговоры длились почти полтора часа

В японской Осаке официально открылся саммит стран "большой двадцатки". В центре внимания делегатов вопросы свободной торговли, стратегической стабильности и выход из существующих политических кризисов. Более чем насыщенная программа у Владимира Путина. Он уже выступил на встрече лидеров стран БРИКС. Но основное внимание приковано к переговорам российского президента с Дональдом Трампом.

Кадры из Осаки уже разлетелись по всему миру. Владимир Путин и Дональд Трамп встретились на саммите "Большой двадцатки". Журналистов в зал переговоров пустили на несколько минут - многие из них на двух языках выкрикивали вопросы президентам. Встреча должна была продлиться час, но затянулась еще на тридцать минут. Уже появились и некоторые подробности переговоров, передает "ТВ Центр".

"Оба лидера согласились, что улучшение отношений между США и Россией отвечает взаимным интересам и интересам всего мира. Президенты также обсудили ситуацию в Иране, Сирии, Венесуэле и на Украине", - говорится в заявлении Белого дома.

Еще до начала двусторонних переговоров Путин и Трамп о чем-то беседовали перед церемонией фотографирования. На этом обязательном протокольном мероприятии саммита присутствовали все лидеры страны "двадцатки", в том числе и Ангела Меркель, которая накануне почувствовала себя плохо - но визит не отменила. Трамп словно нехотя похлопал по плечу Эммануэля Макрона и уже перед началом заседания успел перекинуться несколькими фразами с Терезой Мэй. Владимир Путин тепло приветствовал наследного принца Саудовской Аравии. С ним у российского президента запланирована встреча.

В Осаке Владимир Путин проведет два дня, но подобные объемы дипломатической работы, бывает, делаются за полгода. График президента насыщен - четыре рабочих заседания саммита G20, встреча лидеров БРИКС, а между этими мероприятиями как минимум десять двусторонних переговоров.

Встречи пятерки БРИКС традиционно проходят в привязке к саммитам G20. Лидеры России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР подняли вопрос реформы Международного валютного фонда, чтобы добиться повышения влияния в нем развивающихся стран. Кроме того, внутри БРИКС обсуждается взаимная интеграция национальных платежных систем. Это поможет снизить риски, вызванные проблемами в мировой торговле.

Пока же отношения в мире все больше становятся похожи на бои без правил. Разрыв соглашений, пошлины, санкции - в порядке вещей. США объявил торговую войну Китаю, которая уже перешла в войну технологическую. В пятницу лидеры двух стран обменялись мнениями. Си Цзиньпин на встрече стран БРИКС призвал партнеров активнее участвовать в развитии научно-технических инноваций. Трамп в свою очередь снова заговорил о необходимости обеспечить безопасность сетей 5G. Очевидно, перемирия между двумя экономическими гигантами в ближайшее время не предвидится. Впрочем, саммит G20 - это тот формат, где лидеры разных стран могут попробовать договориться.

Пока же "двадцатка" сильна множеством двусторонних переговоров.

Петр Вершинин, "ТВ Центр", Осака, Япония.