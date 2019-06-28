Путин рассказал о сотрудничестве России с Китаем и Индией

В последнее время диалог трех стран активизировался

Переговоры российского президента с коллегами из Китая и Индии уже завершились. Главы государств единогласно подтвердили общую приверженность дальнейшему развитию взаимовыгодного сотрудничества и сверили часы по самым актуальным проблемам, передает "ТВ Центр".

По словам Владимира Путина, совместная работа России, Индии и Китая приносит очевидную пользу как для развития отношений между странами, так и в урегулировании острых международных вопросов.

Диалог идет на уровне разных ведомств, в тесном контакте даже представители научных и молодежных кругов. Владимир Путин отметил: в последнее время сотрудничество трех государств заметно активизировалось, и, что очень важно, по большинству вопросов повестки позиции сторон совпадают.