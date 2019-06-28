Жест доброй воли: Зеленский оказался не у дел при обмене пленными

О возврате военнопленных договорился Виктор Медведчук

В пятницу в Минске представители Донбасса передадут украинской стороне четверых пленных. Первая за полтора года выдача задержанных делается в расчете на то, что Киев начнет исполнять минские соглашения. Но на Украине больше думают не об освобождении своих соотечественников, а о том, чей политический имидж от этого выиграет.

Двоякая, но для Украины отнюдь не уникальная ситуация. В пятницу состоится передача политикам из Киева четверых украинских солдат, попавших в плен на востоке страны. Жест доброй воли со стороны руководства народных республик, потому что в ответ те ничего не просят. Ведут переговоры с лидером партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. Накануне президент Украины, который пока не сделал ни одного шага в вопросе переговоров с ДНР и ЛНР, очень удивился, почему стране нужны посредники в столь серьезном разговоре. Чем вызвал шквал критики, передает "ТВ Центр".

Перед выборами или нет, но Медведчук договорился о возврате военнопленных. К тому же, начиная с мая 2014 года именно Медведчук занимался переговорами с народными республиками и при его участии домой вернулись почти 500 украинских солдат. И это происходило не перед выборами. Но сейчас, когда до голосования в парламент осталось совсем немного, это, похоже, неважно.

Зеленский не занимается вопросом украинских солдат, попавших в плен на войне, но при этом требует освободить украинских моряков, нарушивших госграницу России в Керченском проливе. Наверное, потому, что это вопрос больше политический. Под горячую руку президента накануне попал министр иностранных дел Климкин, который дал российскому МИД ответ, не посоветовавшись с главой государства. Министр сначала обиделся на президента, а потом попытался оправдаться.

Здесь стоит отметить, еще перед инаугурацией Зеленского Климкин заявил, что уходит в отставку. Потом то ли передумал, то ли новый президент бумагу не подписал. Но теперь Зеленский жалуется, что Рада отказывается голосовать за отставку Климкина. Премьер-министр предложил свой вариант.

"Пусть предложит министру иностранных дел Павлу Климкину, уйти в отпуск на несколько месяцев. Я ему его подпишу. И я готов, используя свои полномочия премьер-министра, и внести кандидатуру первого заместителя министра, который будет исполнять обязанности, но эту кандидатуру пусть предложит президент", - сказал Гройсман.

Украинская сторона ссылается на Международный трибунал по морскому праву, который потребовал от России освободить моряков. В Москве отмечают, что трибунал не оспаривает законность уголовного процесса над моряками, нарушивших законы России. Что касается военнопленных, то, возможно, в пятницу вечером они уже будут дома и им точно не до политических игр в преддверии выборов.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр".