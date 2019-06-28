Журналисты попали под обстрел на окраине Донецка

Огонь ВСУ вели из миномётов

На окраине Донецка трое журналистов, в том числе фотокорреспондент РИА Новости, попали под обстрел со стороны украинских силовиков.

Огонь ВСУ вели из миномётов по посёлку Александровка. Репортёры уже покинули опасный район, никто не пострадал. Два раза за минувшие сутки нарушали "режим тишины" киевские войска и в соседней республике, обстреляв сёла Калиновка и Лозовое.

И это несмотря на то, что ЛНР накануне завершила отвод своих подразделений в районе станицы Луганской в рамках минских соглашений. И надеется на ответные действия со стороны Киева. В мониторинговой миссии ОБСЕ накануне вечером сообщили, что вооруженные силы Украины всё же начали процесс отвода войск.