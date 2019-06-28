ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Журналисты попали под обстрел на окраине Донецка

12:25
  • пятница
  • 28 июня 2019

Огонь ВСУ вели из миномётов

На окраине Донецка трое журналистов, в том числе фотокорреспондент РИА Новости, попали под обстрел  со стороны украинских силовиков.

Огонь ВСУ вели из миномётов по посёлку Александровка. Репортёры уже покинули опасный район, никто не пострадал. Два раза за минувшие сутки нарушали "режим тишины" киевские войска и в соседней республике, обстреляв сёла Калиновка и Лозовое.

И это несмотря на то, что ЛНР накануне завершила отвод своих подразделений в районе станицы Луганской в рамках минских соглашений. И надеется на ответные действия со стороны Киева. В мониторинговой миссии ОБСЕ накануне вечером сообщили, что вооруженные силы Украины всё же начали процесс отвода войск.

Главное сегодня
Последствия обстрела в Донецке
Последствия обстрела в Донецке
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.