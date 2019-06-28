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"С такими вещами не шутят!" Борисова назвала причину внезапной смерти Началовой и Децла

10:13
  • пятница
  • 28 июня 2019

Виноваты индейцы

Телеведущая Дана Борисова призналась, что она боится стать жертвой проклятия, которое могло погубить Юлию Началову, Жанну Фриске и Децла. 

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По словам 43-летней телеведущей, после внезапной смерти Началовой она стала всерьез опасаться за свою жизнь. Дело в том, что участники шоу "Последний герой" один за одним стали уходить на тот свет. "Честно говоря, меня накрутили окружающие. Они говорили, что она умерла из-за проклятия индейцев, которым не понравилось, что мы оккупировали остров. Честно, я очень боялась за свою жизнь. Переживала, что тоже стала жертвой этого проклятия", - сказала Дана Борисова в интервью Sobesednik.ru

По словам телезвезды, в последнее время страх отпустил ее. "Фиг его знает, было ли проклятие. С такими вещами, как вы понимаете, не шутят! Вообще, по подсчетам, мои шансы уйти из жизни были значительно выше, чем у Юли, Децла и Жанны Фриске", - заявила Борисова, напомнив, что в 2017 году она едва не погибла, горстями употребляя лекарства. 

Ранее Дана Борисова предложила помочь сильно исхудавшей и постаревшей певице Марине Хлебниковой, которая "подсела" на сильные транквилизаторы после смерти любимого человека. "Я переживаю, как бы это плохо не кончилось. Мне ее чисто по-женски очень жаль. Я вижу, что есть проблема", - рассказала она ТВЦ.RU. 

Напомним, певица Юлия Началова скончалась 16 марта в результате заражения крови. Рэпер Децл умер 3 февраля от острой сердечной недостаточности. 

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