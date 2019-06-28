В России раскрыли крупную финансовую пирамиду

Трое предполагаемых организаторов пирамиды уже заключены под стражу

Российские правоохранители пресекли деятельность крупной преступной группировки, подозреваемой в создании финансовой пирамиды. За три года ее существования ущерб превысил миллиард рублей, потерпевших - более двух тысяч человек.

По версии следствия, мошенники, действовали в Ивановской, Ярославской, Вологодской, Самарской, Саратовской и Московской областях. От имени иностранной инвестиционной компании они собирали деньги с граждан, обещая вложить их в строительный бизнес и сферу ЖКХ.

Потенциальных клиентов привлекали большими дивидендами. И даже частично выплачивали проценты по ранним договорам - за счет средств новых вкладчиков. Однако основная сумма выводилась в офшоры или инвестировалась в подконтрольный бизнес, отмечает "Газета.Ru".

Во всех филиалах оперативники провели более 50 обысков, в ходе которых изъяли пакеты документов, электронные носители информации и различную технику.