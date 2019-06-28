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Желтый уровень опасности: МЧС Москвы выслало экстренное предупреждение

12:36
  • пятница
  • 28 июня 2019

В столице - опасная погода

Экстренное предупреждение в пятницу объявлено в столичном регионе. В Москве обещают сильные дожди, грозы и шквалистый ветер с порывами до 17 метров в секунду. Жёлтый уровень погодной опасности продлён до субботы, передает "ТВ Центр".

В МЧС призывают пешеходов и автомобилистов быть осторожными - обходить шаткие конструкции и не парковаться вблизи деревьев. Сообщается, что накануне в результате непогоды пострадала женщина. Она госпитализирована с тяжёлыми травмами после падения ветки.

Для ликвидации последствий стихии на усиленный режим работы перешли аварийные службы. В готовность приведены свыше тысячи сотрудников и 200 единиц спецтехники. По данным синоптиков, тёплая погода вернётся в Москву не раньше следующей недели.

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