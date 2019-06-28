В "Царицыно" покажут картины победителей конкурса "Семья-душа России"

Конкурс посвящен Дню семьи, любви и верности

В пятницу в музее-заповеднике "Царицыно" открывается выставка, на которой представлены картины победителей конкурса "Семья-душа России". Об этом сообщает "ТВ Центр".

Дипломы лауреатам в четверг вручили в Большом дворце комплекса - президент фонда социально-культурных инициатив Светлана Медведева и народный художник России Зураб Церетели.

Творческое состязание, в котором участвовали и профессионалы, и художники-любители, посвящено Дню семьи, любви и верности, который будет отмечаться 8 июля. Посетители экспозиции увидят не только конкурсные работы, но и живопись, графику, скульптуры из коллекций нескольких известных музеев.