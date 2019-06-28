ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В "Царицыно" покажут картины победителей конкурса "Семья-душа России"

12:43
  • пятница
  • 28 июня 2019

Конкурс посвящен Дню семьи, любви и верности

В пятницу в музее-заповеднике "Царицыно" открывается выставка, на которой представлены картины победителей конкурса "Семья-душа России". Об этом сообщает "ТВ Центр".

Дипломы лауреатам в четверг вручили в Большом дворце комплекса - президент фонда социально-культурных инициатив Светлана Медведева и народный художник России Зураб Церетели.

Творческое состязание, в котором участвовали и профессионалы, и художники-любители, посвящено Дню семьи, любви и верности, который будет отмечаться 8 июля. Посетители экспозиции увидят не только конкурсные работы, но и живопись, графику, скульптуры из коллекций нескольких известных музеев.

Главное сегодня
Выставка в музее-заповеднике "Царицыно"
Выставка в музее-заповеднике "Царицыно"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.