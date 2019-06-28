Александру Панкратову-Черному – 70 лет

С юбилеем актера поздравил мэр Москвы Сергей Собянин

В пятницу юбилей отмечает Александр Панкратов-Черный. Народному артисту России исполнилось 70 лет, сообщает "ТВ Центр".

Свою актерскую карьеру он начал в Пензенском областном театре драмы. В 1971-м году поступил на режиссерский факультет ВГИК, где и приобрел свою приставку к фамилии. Черный - по цвету волос.

Дебютной картиной в кино стала "Сибириада" Андрея Кончаловского, там актер сыграл роль буровщика Сашки. Всесоюзная известность пришла к артисту после фильмов "Мы из джаза" и "Зимний вечер в Гаграх" режиссера Карена Шахназарова.

Всего на счету Панкратова-Черного более ста фильмов и сериалов, среди которых "Ширли-Мырли", "Мастер и Маргарита", "Небеса обетованные" и многие другие. Есть и режиссерские работы, Александр снял четыре полнометражных фильма.