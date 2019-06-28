ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Стало известно, когда принц Гарри и Меган Маркл покинут Британию

10:46
  • пятница
  • 28 июня 2019

Семью с нетерпением ждут в Африке

Герцог и герцогиня Сассекские официально объявили о поездке в Южную Африку. Путешествие состоится осенью и продлится несколько дней.  

Сына принца Гарри и Меган Маркл нарядят в платье
Стало известно о втором ребенке Меган Маркл и принца Гарри
Карманы британцев опустошают ради дома-мечты Меган Маркл

На официальной странице супругов в Instagram сообщается, что британское правительство попросило принца Гарри и Меган Маркл отправиться в Южную Африку для поддержки благотворительных проектов. Как ожидается, герцог ненадолго покинет супругу с ребенком, чтобы посетить Малави, Анголу и Ботсвану. "Это станет их первой официальной поездкой в качестве семьи", - говорится в сообщении. 

Как пишет Express, на встрече с журналистами представитель Великобритании в Южной Африке предсказал, что в стране резко увеличится спрос на шляпки и платья перед визитом знаменитой четы. Это может восстановить экономически рост Южной Африки, пошутил он.  

Напомним, что в 2017 году принц Гарри и Меган Маркл, которые на тот момент еще не состояли в браке, совершили романтическое путешествие в Африку. 

Читайте также:
Главное сегодня
Принц Гарри и Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.