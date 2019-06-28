Стало известно, когда принц Гарри и Меган Маркл покинут Британию

Семью с нетерпением ждут в Африке

Герцог и герцогиня Сассекские официально объявили о поездке в Южную Африку. Путешествие состоится осенью и продлится несколько дней.

На официальной странице супругов в Instagram сообщается, что британское правительство попросило принца Гарри и Меган Маркл отправиться в Южную Африку для поддержки благотворительных проектов. Как ожидается, герцог ненадолго покинет супругу с ребенком, чтобы посетить Малави, Анголу и Ботсвану. "Это станет их первой официальной поездкой в качестве семьи", - говорится в сообщении.

Как пишет Express, на встрече с журналистами представитель Великобритании в Южной Африке предсказал, что в стране резко увеличится спрос на шляпки и платья перед визитом знаменитой четы. Это может восстановить экономически рост Южной Африки, пошутил он.

Напомним, что в 2017 году принц Гарри и Меган Маркл, которые на тот момент еще не состояли в браке, совершили романтическое путешествие в Африку.