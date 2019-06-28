Куда пропал Влад Сташевский

Звезда 90-х разочаровался в шоу-бизнесе

45-летний Владислав Твердохлебов, более известный как Влад Сташевский, пользовался бешеной популярностью в 90-е годы. Сейчас он почти не выступает и редко появляется на публике. Массовый слушатель отвернулся от артиста, а журналисты записали его в число забытых звезд.

Влад Сташевский говорит, что последние 15 лет он занимается бизнесом по утилизации жидких химических веществ. Компания приносит серьезный доход, передает "Дни.ру". По словам музыканта, он зарабатывает гораздо больше, чем на пике своей артистической славы.

Сташевский не забросил творчество. Иногда он выкладывает в соцсети видео, где играет на гитаре и поет, а иногда его приглашают на корпоративы в разных городах. Поговаривают, что музыкант соглашается выступать только за большие гонорары, но правда ли это, сказать трудно.

Звезда 90-х свел общение с журналистами к минимуму. "За прошедшие четверть века по-настоящему интересных, а главное, честных журналистов встречал всего человек десять, а на остальных тратить время нет желания", - написал однажды Сташевский в Facebook, добавив, что дает интервью только тем журналистам, в чьем профессионализме он уверен.

Исполнитель хитов "Позови меня в ночи" и "Любовь здесь больше не живет" часто пишет в Facebook о том, как сильно он не любит жадных до сенсаций журналистов, эпатажных артистов и бездарных блогеров, которые прославились благодаря интернету. При этом Сташевский постоянно выкладывает в Сети фрагменты своих старых выступлений, выдержки из своих интервью и даже комментарии известных людей о его творчестве. Возникает впечатление, что невостребованный артист разочаровался в шоу-бизнесе и обиделся на всех вокруг.

Влад Сташевский женился во второй раз. Он воспитывает 11-летнего сына Тимофея и изредка общается с Даниилом - 20-летним ребенком от первого брака. Артист занимается карате, стрельбой и дрессирует своего пуделя. "И это лучший мой друг на сегодняшний день", - сказал он недавно о своем домашнем питомце.

Напомним, что популярность Сташевского пошла на убыль в 1999 году, когда он прекратил сотрудничать с продюсером Юрием Айзеншписом и пустился в свободное плавание. По словам Сташевского, его не устраивал подход продюсера к его "раскрутке". "Для себя я достаточно быстро понял, что жить в постоянном поиске информационного повода совсем не по мне. И тут коса на камень! Ни один продюсер не будет в восторге от несогласия артиста с его методами работы!" - рассказал в 2018 году музыкант, объясняя свой разрыв с Айзеншписом.