Стыдно за украинскую делегацию: в Совфеде оценили заявление Порошенко о ПАСЕ

Украинский лидер делает хорошую мину при плохой игре

Российский сенатор Сергей Цеков высказался о заявлении экс-президента Украины Петра Порошенко относительно возвращения России в ПАСЕ. Украинский лидер ранее отметил, что это можно назвать первым шагом к признанию Европой Крыма российским.

По словам члена Совета Федерации, вся политика Порошенко "была глупой и недальновидной". Из-за этого он и получил на последних выборах всего 23%. Цеков добавил, что Порошенко просто делает хорошую мину при плохой игре, защищая "своих ставленников".

Он также подчеркнул, что комментарии различных политиков по поводу действий украинской делегации в ПАСЕ говорят о том, что "им стыдно за поведение делегации", передает RT.

"Можно сделать вывод, что украинские делегаты ничего не добились... Они в принципе оттолкнули от себя многие страны, которые, может быть, даже с симпатией относились к Украине", — сказал Цеков.

Сенатор подчеркнул, что восстановление России в ПАСЕ стало одним из первых шагов по снятию санкций с нашей страны.

Ранее Порошенко написал в своем Facebook, что вернувшись в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), Россия сделала первый шаг к тому, чтобы Европа признала Крым российской территорией. Также он одобрил демарш украинской делегации, которая покинула сессию в ПАСЕ после возвращения России.

В 2014 году российскую делегацию в ПАСЕ лишили права голоса из-за возвращения Крыма в состав России. В итоге Москва отказалась участвовать в сессиях организации и платить взносы. В июне 2019 года ПАСЕ вернула России все права в ассамблее. В знак протеста делегаты от Украины, Литвы, Латвии, Эстонии, Грузии, а также частично Польши и Словакии покинули заседание.

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