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Фигуристку Радионову атаковали из-за слов о Загитовой

12:47
  • пятница
  • 28 июня 2019

По мнению спортсменки, она не сказала ничего плохого

Российская фигуристка Елена Радионова призналась, что ей пришлось столкнуться с потоками негативных комментариев в свой адрес. Их она прочитала в соцсетях.

Писали их, по ее словам, поклонники другой российской фигуристки Алины Загитовой. Им не понравилось, как Радионова комментировала прокат своей юной коллеги на чемпионате мира в Японии.

"Я один раз в трансляции сказала, что у Алины Загитовой был недокрут, потом мы рассматривали в повторе, и я говорила, что не уверена, но, возможно, он был", - призналась она в интервью "Спорт-Экспрессу".

В тот раз судьи не поставили ей "этот недокрут". В итоге Радионова столкнулась с атаками хейтеров в интернете. "Да ты вообще ничего не понимаешь в фигурном катании, ты просто ее не любишь, ты неудачница", - писал один из них. Однако спортсменка никак не отреагировала на них.

По ее словам, в тот раз она не сказала ничего плохого. 20-летняя Радионова добавила, что к каждой фигуристке относится очень уважительно. При этом она подчеркнула, что этих хейтеров не было, когда она выступала сама. Однако стоило ей сесть у комментаторского микрофона, как они появились.

Загитова оказалась лучшей на чемпионате мира в японской Сайтаме. Турнир проходил в марте 2019 года. Также она стала автором двух мировых рекордов. По итогам двух программ она набрала 237,5 балла.

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