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"Дух перехватило": фотография полуголой Снигирь утекла в Сеть

12:19
  • пятница
  • 28 июня 2019

Актрисе удалось поразить поклонников

36-летняя актриса и телеведущая Юлия Снигирь удивила подписчиков откровенной фотографией, на которой она сидит в красных брюках и леопардовых ботинках, прикрыв обнаженную грудь волосами. 
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В качестве подписи к этому снимку Снигирь использовала отрывок из воспоминаний Лидии Чуковской, посвященных Анне Ахматовой. Поэтесса рассказала, что в начале XX века барышни ходили на пляж в корсетах и юбках и не позволяли себе насладиться морской водой. "И тут появлялось чудовище - я - в платье на голом теле, босая. Я прыгала в море и уплывала часа на два. Возвращалась, надевала платье на мокрое тело - платье от соли торчало на мне колом", - пересказывала Чуковская слова Ахматовой. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Snigir (@yuliasnigir)

Пост актрисы, сыгравшей Екатерину II и Салтычиху, собрал больше шести тысяч отметок "Нравится". Интернет-пользователи завалили Снигирь восторженными комплиментами: "Роскошная", "Обалденные волосы!", "Императрица сидит, не меньше", "Дух перехватило", "Очень необычно и сексуально", "Какая знойная! И прическа отпад". 

Впрочем, некоторые подписчики позволили себе немного пошутить. Кто-то написал, что она похожа на вертихвостку Анну Сергеевну из фильма "Бриллиантовая рука", а один юзер сравнил ее с пуделем из сказки про Буратино: "Вылитый Артемон". 

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