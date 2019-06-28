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Охаявший Россию Кикабидзе обвинил во лжи покойного Кобзона

12:52
  • пятница
  • 28 июня 2019

Артист обижен на российских коллег

Советский актер и певец Вахтанг Кикабидзе, который поддержал антироссийские протесты в Грузии, вспомнил о своих непростых отношениях с коллегой Иосифом Кобзоном. 
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Во время грузино-российского кризиса 2008 года Кикабидзе отказался принять от президента России орден Дружбы народов. По мнению актера, тогда Россия проявила агрессию по отношению к Грузии, поддержав независимость Абхазии и Южной Осетии. 

"Когда я отказался от ордена, очень близкие мои якобы друзья - российские артисты - говорили гадости, - рассказал звезда "Мимино" в интервью "Комсомольской правде". - Я рта не открывал. Сейчас многие приезжают, звонят. Когда у меня был в Киеве большой концерт, вдруг на сцену вышел Кобзон Иосиф покойный. К микрофону подошел и говорит: "Буба, это не я писал". Я сделал вид: ну, дай бог тебе здоровья. Когда Лещенко написал, что если Кикабидзе такой патриот, пусть берет автомат и в нас стреляет, - он тоже отказался [от своих слов]. А я ничего не говорил о них. Ты встречаешься, обнимаешься, целуешься, и вдруг…"  

Ранее 80-летний актер подвергся критике после того, как назвал Россию оккупантом, который пытается "прибрать к рукам" Грузию. По словам Кикабидзе, он не бывал в России с 2008 года. 

Отношения между Россией и Грузией обострились 20 июня, когда в Тбилиси начались антироссийские протесты. Грузин возмутило, что депутат Госдумы Сергей Гаврилов занял кресло спикера парламента на заседании Межпарламентской ассамблеи православия. По словам Гаврилова, во время подобных мероприятий в других странах он занимает такое же почетное место. 

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