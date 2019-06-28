Появилось видео потопа около "Шереметьево"

Из-за ливня около воздушной гавани образовалось настоящее озеро

К субботе в столице может выпасть более половины июньской нормы осадков. В пятницу утром у аэропорта "Шереметьево" образовался затор, затопило парковку у терминала В, передает "ТВ Центр".

Там идут строительные работы - из-за ливня появилось настоящее озеро, в которое угодили несколько машин, причём почти по крышу. Людей перевозили на грузовиках. Аэропорт рекомендует пассажирам пользоваться в пятницу "Аэроэкспрессом", либо доезжать до терминала D, а далее - подземным поездом.

А виноват во всём циклон с запада - это он принёс в столицу столько воды, а ещё грозы и ветер с порывами до 18 метров в секунду. К тому же атмосферное давление сейчас очень низкое, около 728 миллиметров ртутного столба, и уже побило рекорд почти полувековой давности. 28 июня 1956-го года оно было на 4 миллиметра выше.