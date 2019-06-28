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В Подмосковье встали электрички и "Сапсаны" из-за кражи кабеля

13:29
  • пятница
  • 28 июня 2019

Движение восстановят в середине дня

В районе станции Сходня 28 июня произошел сбой в движении поездов. Было задержано 43 поезда дальнего следования от шести минут до трех часов. Также не ходили шесть поездов "Сапсан" отправлением из Москвы на время от 19 до 30 минут.

Что касается электричек, то они ходили в сторону Москвы с опозданием от 40 минут до 2,5 часа. Из Москвы они шли от 20 минут до 2,5 часа. Еще восемь пригородных поездов оказались отменены. Двум сократили маршрут, передает ТАСС.

Причина, как оказалось, в хищении более 1,5 тысячи метров кабеля. Сейчас полиция проводит проверку и устанавливает причастных к похищению.

В Минтрансе Подмосковья сообщили, что запущено около 30 компенсационных автобусов от станции "Сходня" Октябрьской железной дороги. Они ездят на участках Клин - Москва, Солнечногорск - Москва, Химки - Москва.

Движение поездов по Ленинградскому направлению Октябрьской железной дороги теперь должны восстановить после 14:00 в пятницу. "В настоящее время принимаются все меры для восстановления функционирования железнодорожной инфраструктуры", - отмечается в сообщении Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

По данным Агентства "Москва", пассажирам опаздывающих поездов будет выплачена компенсация по программе "РЖД Бонус" в размере семи тысяч баллов.

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