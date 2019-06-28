У Патриаршего моста создадут новое пешеходное пространство

Территорию благоустроят между Берсеневской и Якиманской набережными

У Патриаршего моста в Москве создадут новое пешеходное пространство. Об этом на своей странице в Twitter сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Во время реконструкции Патриаршего моста сделаем новое пешеходное пространство между Берсеневской и Якиманской набережными. Там появятся культурный центр, амфитеатры, причал вдоль Болотной набережной, лестница и лифты для спуска к воде. pic.twitter.com/hEAnuAScIq — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 27 июня 2019 г.

Территорию благоустроят между Берсеневской и Якиманской набережными. Там появятся культурный центр, амфитеатры, причал вдоль Болотной набережной, а еще лестница и лифты для спуска к воде.