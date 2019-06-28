ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Как меняется Зеленоград благодаря программе "Мой район"

15:22
  • пятница
  • 28 июня 2019

Впереди еще много планов

Небольшой по территории и при этом один из самых зелёных округов Москвы - Зеленоград - всегда был на особом счету в столичном регионе. В прошлые десятилетия он был знаменит своими научно-производственными предприятиями, где создавали  электронику. А теперь его развитие ведётся  в разных направлениях.

В любую погоду над футбольным полем раздается гул радиоуправляемых самолетов. В размерах эти железные птички уступают своим большим братьям - чего не скажешь о манёвренности. На трибунах традиционно толпа завороженных зрителей. Слава о местном кружке авиамоделирования уже давно вышла за пределы района. Воспитанники - призеры и победители мировых кубков, передает "ТВ Центр".

Вокруг района Матушкино вырос Зеленоград. На этой территории из-за обилия болот крупных поселений долгое время не было. Первое упоминание встречается в начале 17 века. Небольшая деревня в три двора была названа Матюшкино, по фамилии дворян, которые ею владели. Сейчас район и сам похож на небольшой уютный городок. За последние годы здесь благоустроили 76 дворов и отремонтировали 24 дома. В порядок привели 45 детских и 12 спортивных площадок. В этом году в Матушкино появилась и своя парковая зона. Уезжать гулять в центр Москвы - не обязательно.

Усилиями инициативной группы жемчужиной нового прогулочного пространства стал рокарий. Декоративный сад камней с цветником - словно кусочек высокогорной природы.

Изменился и центр Зеленограда - площадь Юности. Концепцию комплексного благоустройства обсуждали сами жители на портале "Активный гражданин". В итоге здесь появились цветники и скамейки со специальными стойками для зарядки гаджетов. В центре площади - новый фонтан с подсветкой.

Впереди еще много планов. К примеру, в районе появится еще одно пешеходное пространство - вдоль Центрального проспекта. Там сейчас ведутся подготовительные работы.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр".

Главное сегодня
Город Зеленоград
Город Зеленоград
Город Зеленоград
Город Зеленоград
Город Зеленоград
Город Зеленоград
Город Зеленоград
Город Зеленоград
Город Зеленоград
Город Зеленоград
Город Зеленоград
Город Зеленоград
Город Зеленоград
Город Зеленоград
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.