Как меняется Зеленоград благодаря программе "Мой район"

Впереди еще много планов

Небольшой по территории и при этом один из самых зелёных округов Москвы - Зеленоград - всегда был на особом счету в столичном регионе. В прошлые десятилетия он был знаменит своими научно-производственными предприятиями, где создавали электронику. А теперь его развитие ведётся в разных направлениях.

В любую погоду над футбольным полем раздается гул радиоуправляемых самолетов. В размерах эти железные птички уступают своим большим братьям - чего не скажешь о манёвренности. На трибунах традиционно толпа завороженных зрителей. Слава о местном кружке авиамоделирования уже давно вышла за пределы района. Воспитанники - призеры и победители мировых кубков, передает "ТВ Центр".

Вокруг района Матушкино вырос Зеленоград. На этой территории из-за обилия болот крупных поселений долгое время не было. Первое упоминание встречается в начале 17 века. Небольшая деревня в три двора была названа Матюшкино, по фамилии дворян, которые ею владели. Сейчас район и сам похож на небольшой уютный городок. За последние годы здесь благоустроили 76 дворов и отремонтировали 24 дома. В порядок привели 45 детских и 12 спортивных площадок. В этом году в Матушкино появилась и своя парковая зона. Уезжать гулять в центр Москвы - не обязательно.

Усилиями инициативной группы жемчужиной нового прогулочного пространства стал рокарий. Декоративный сад камней с цветником - словно кусочек высокогорной природы.

Изменился и центр Зеленограда - площадь Юности. Концепцию комплексного благоустройства обсуждали сами жители на портале "Активный гражданин". В итоге здесь появились цветники и скамейки со специальными стойками для зарядки гаджетов. В центре площади - новый фонтан с подсветкой.

Впереди еще много планов. К примеру, в районе появится еще одно пешеходное пространство - вдоль Центрального проспекта. Там сейчас ведутся подготовительные работы.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр".