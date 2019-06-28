Московский паркинг дал пояснения

В пятницу Московский паркинг опубликовал инструкцию, как пользоваться новым приложением "Парковки Москвы", которое доступно с прошлой недели. Причём, важно, что необходимо именно закачать новое приложение, а не обновить старое. После скачивания на экране смартфона должна появиться иконка "Парковки 2", передает "ТВ Центр".

"Возникали ситуации, при которых пользователи могли допустить ошибку при оплате парковки, например, неправильно указали номер автомобиля, либо не указали номер парковочной зоны, либо забыли продлить парковку и заметили это только по истечению оплаченного парковочного времени", - рассказал пресс-секретарь ГКУ "Администратор Московского парковочного пространства" Филипп Конюхов.