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Московские ветеринары провели сложную операцию кенгуру

13:13
  • пятница
  • 28 июня 2019

Животное поступило из Крыма

В Москве ветеринары провели сложную операцию кенгуру. Они заменили ему скакательный сустав. Об этом сообщает пресс-служба комитета ветеринарии столицы.

"В Центр травматологии животных ГБУ "Мосветобъединение" из Крыма поступил кенгуру в тяжелом состоянии. У него наблюдалось нагноение лапы в области скакательного сустава, обширные свищевые ходы и увеличение сустава. Кенгуру не мог нормально передвигаться и отказывался от еды", - отметили в пресс-службе ведомства.

В ходе обследования был поставлен диагноз "хронический остеомиелит правого скакательного сустава". Такая болезнь развивается в костях и окружающих их мягких тканях. Она приводит к их разрушению. Врачи назначили курс антибиотиков, но результатов он не принес.

"После тщательного обследования и взятия необходимых анализов, было принято решение о проведении хирургического вмешательства. Была проведена реконструктивно-восстановительная операция по замене сустава", - отметили в пресс-службе ведомства.

В комитете ветеринарии сообщили, что в течение нескольких месяцев кенгуру находился под наблюдением ветеринарных врачей. Сейчас удаленная костная ткань животного полностью восстановилась. Теперь кенгуру снова может самостоятельно передвигаться. По окончании лечебно-профилактических мероприятий пациент был выписан.

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