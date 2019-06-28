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Почему мать Ефремова похоронили не с мужем?

13:24
  • пятница
  • 28 июня 2019

Желание покойной - закон

Актер Станислав Садальский объяснил, почему народную артистку РСФСР Аллу Покровскую похоронили не на Новодевичьем кладбище, где покоится ее знаменитый муж. 
Михаил Ефремов сжался от горя на похоронах матери

Садальский написал в Instagram, что он поинтересовался у актера Михаила Ефремова, почему его мать хоронят не рядом с отцом - народным артистом СССР Олегом Ефремовым. "Миша сказал: "Она хотела с мамой…" - рассказал актер. 

Станислав Садальский также удивился, почему власти Чувашии до сих пор не подписали документы о присвоении Ефремову звания народного артиста республики. Предок актера по материнской линии жил в Чувашии. 

"То, что Михаил не зависит от чужого мнения и всегда говорит то, что думает, так это счастье, что такие люди в России еще остались. Таким был и его отец, и дед, и прапрадед - великий чувашский просветитель Иван Яковлев. Он сделал то, что для нас сделали Кирилл и Мефодий - благодаря Яковлеву чувашский народ обрел свой алфавит", - написал Садальский. 

Напомним, Аллу Покровскую похоронили в четверг, 27 июня. Она умерла на 82-м году жизни после продолжительной болезни. 

Видео: какой была Алла Покровская

 

 

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