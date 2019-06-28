Почему мать Ефремова похоронили не с мужем?

Желание покойной - закон

Актер Станислав Садальский объяснил, почему народную артистку РСФСР Аллу Покровскую похоронили не на Новодевичьем кладбище, где покоится ее знаменитый муж.

Садальский написал в Instagram, что он поинтересовался у актера Михаила Ефремова, почему его мать хоронят не рядом с отцом - народным артистом СССР Олегом Ефремовым. "Миша сказал: "Она хотела с мамой…" - рассказал актер.

Станислав Садальский также удивился, почему власти Чувашии до сих пор не подписали документы о присвоении Ефремову звания народного артиста республики. Предок актера по материнской линии жил в Чувашии.

"То, что Михаил не зависит от чужого мнения и всегда говорит то, что думает, так это счастье, что такие люди в России еще остались. Таким был и его отец, и дед, и прапрадед - великий чувашский просветитель Иван Яковлев. Он сделал то, что для нас сделали Кирилл и Мефодий - благодаря Яковлеву чувашский народ обрел свой алфавит", - написал Садальский.

Напомним, Аллу Покровскую похоронили в четверг, 27 июня. Она умерла на 82-м году жизни после продолжительной болезни.

Видео: какой была Алла Покровская