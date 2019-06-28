Мамаева решили не разлучать с приболевшим Кокориным

Они не являются участниками преступной группы

Заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко рассказал, что ждет футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, а также Кирилла Кокорина и Александра Протасовицкого. По его словам, они все будут направлены в одну колонию для отбытия наказания.

По его словам, футболисты не являются участниками преступной группы, а значит, они могут отбывать наказание в одном месте. "Я считаю, это люди, которые оступились - да, они совершили преступление, раз они осуждены судом, а проще говоря, они надебоширили", - отметил он.

При этом он подчеркнул, что в случае, если от кого-то них поступит письменное заявление об отказе, то их могут оставить в отряде хозобслуги СИЗО "Бутырка". В частности, Максименко отметил, что Мамаев в "Бутырке" проявил себя исключительно с положительной стороны. Он ничего не нарушал и был поощрен руководством СИЗО, сообщает ТАСС.

Говоря о возможной подаче футболистами ходатайства об условно-досрочном освобождении, Максименко отметил, что это можно сделать сразу по прибытию в колонию. "На УДО они смогут подать сразу, здесь нет вопросов, но начальник колонии сможет дать характеристику где-то через полгода, как человек к нему приехал?", - сказал замглавы ФСИН.

Между тем адвокат нападающего "Зенита" Татьяна Стукалова рассказала о состоянии прооперированного колена Кокорина. По ее словам, Александра каждый день возят по разным медицинским учреждениям.

"Обнаружена жидкость в коленном суставе. В последнее время давали возможность тренироваться в изоляторе. По несколько часов ребята проводили в спортзале", - сказала она.

По ее словам, врачи считают, что, если бы такой возможности не было, то все было бы гораздо хуже, сообщает РИА Новости. Стукалова добавила, что нашлось оборудование, которое передали родители Кокорина в качестве благотворительной помощи в декабре. И все этим довольны.

"Там есть оборудование, которое позволяет давать нагрузку. Нога болит, Саша пытается её тренировать так, как это позволяют имеющиеся в спортзале тренажёры. Возможность тренироваться предоставляют", — отметила адвокат.

8 октября прошлого года Мамаев, Кокорин, его брат Кирилл их товарищ Александр Протасовицкий избили в центре Москвы водителя ведущей одного из федеральных телеканалов. Затем они напали в кафе на начальника департамента Минпромторга Дениса Пака и главу НАМИ Сергея Гайсина.

13 июня 2019 года Мосгорсуд приговорил Александра и Кирилла Кокориных к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима. Павла Мамаева и Александра Протасовицкого - к 1 году и 5 месяцам лишения свободы. Приговор уже вступил в силу.

Адвокат Кокорина отмечал, что в "Зените" футболист проходил длительный курс восстановления после разрыва крестообразных связок коленного сустава. В связи с этим ему были необходимы регулярные нагрузки на больное колено. Но затем его арестовали. В СИЗО у него не было возможности в полной мере выполнять необходимые упражнения. В апреле попавший к нему врач "Зенита" осмотрел колено и остался недоволен увиденным.

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