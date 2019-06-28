Все больше москвичей приобретают жилье в Новой Москве

Их привлекает качество жилья и хорошая экология

Треть москвичей рассматривают возможность переезда в Троицкий и Новомосковский административные округа Москвы (ТиНАО).

"Совсем недавно Новая Москва воспринималась как нечто далекое и непонятное. Однако уже сегодня у большинства москвичей сформирован благоприятный образ новых территорий <…> Около 34% жителей старой Москвы рассматривают возможность переезда в новые округа" - заявил руководитель Департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.

В развитие Новой Москвы проинвестировано 1,3 триллиона рублей. Каждый четвертый рубль — это деньги бюджета, остальное — средства инвесторов, отметил Жидкин. До 2035 года планируется вложить в развитие присоединенных территорий около семи триллионов рублей.

Новая Москва привлекает жителей столицы качеством жилья, близостью скверов и экологичностью. Также в районе активно развиваются социальная и дорожная инфраструктуры. В 2018 году открылись новые станции метро на Солнцевской ветке, продолжает развиваться Сокольническая ветка.

В прошлом году было построено шесть детских садов, в этом году ожидается открытие такого же количества. Как правило, для местных жителей они бесплатны.