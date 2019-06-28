Путин "на ногах" переговорил с Меркель

Саммит "Большой двадцатки" начался в японской Осаке в эту пятницу, 28 июня

Владимир Путин провел встречу с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, которая менее чем через месяц покинет свой пост. Об этом сообщает "ТВ Центр". Теплой встречи с британским премьер-министром не получилось. Мэй продолжает показывать себя одним из главных антироссийски настроенных политиков.

Впрочем, британский бизнес считает иначе, представители деловых кругов страны активно участвовали в Петербургском экономическом форуме. Надежда на нормализацию отношений есть, ведь несмотря на противоречия, лидеры наших стран регулярно встречаются.

Ну а хозяева саммита, понимая все тонкости политической карты мира, постаралась по-своему настроить гостей на диалог. Супругам лидеров "Двадцатки" предложили покормить карпов, эта рыба здесь символизирует любовь и удачу.

На очередной церемонии фотографирования Владимир Путин и Дональд Трамп оказались в самом центре, вместе с хозяином саммита Синдзо Абэ. Политики о чем-то шутили. А затем гости отправились на вечерний концерт - по пути Путин беседовал с премьер-министром Канады Джастином Трюдо и канцлером Германии Ангелой Меркель.