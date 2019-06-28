"Ваши речи – просто стыд": украинцы в ярости из-за нового заявления Зеленского

Президента призвали не думать, что его все обожают

Украинский президент Владимир Зеленский ко Дню Конституции 28 июля объявил флешмоб. Он обнародовал видеообращение к украинцам по случаю праздника в своем Facebook.

Зеленский отметил, что недавно на "Книжном Арсенале" журналисты спросили его о том, какую книгу должен прочитать каждый украинец. "Ответ был очевидным – это Конституция Украины. Я очень хочу, чтобы мы любили День Конституции не только за то, что это очередной выходной и можно поехать за город на шашлычки", - подчеркнул украинский лидер.

В связи с этим он призвал всех пообещать себе знать Конституцию страны, соблюдать и уважать ее. Он предложил украинцам принять участие во флешмобе #мояулюбленастаття. Для этого нужно записать короткое видео и рассказать об одной из статей Конституции Украины.

После этого он сам выполнил свое задание. "Человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность признаются в Украине высшей социальной ценностью, статья 3 Конституции Украины", - отметил Зеленский.

Однако большинству пользователей интернета очередная затея главы государства пришлась не по душе. В частности, ему напомнили об обвинениях в нарушении Конституции.

"Конституцию нужно уважать, а не затаптывать, потому что взяли на себя непосильную ношу гаранта...", - говорится в одном из комментариев.

"Президент инсты и ФБ, выйди из соцсетей и не сливай страну", - негодует еще один пользователь. Нашлись и те, кто просто назвал президента лицемером.

Еще в одном комментарии отмечается, что даже если Зеленский не будет воровать на этой должности, его пребывание на ней все равно "такое же неуместное, как и когда-то Януковича". "Ваши речи - это просто стыд! Какие шашлычки?!", - отмечает пользователь. В итоге он призвал Зеленского не думать, что на Украине его все обожают.

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