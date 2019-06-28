"Креативно зато!" Котик-талисман олимпийской сборной России насмешил народ

Необычная зверушка будет сопровождать сборную России на Олимпиаде 2020 года

Олимпийский комитет России представил талисман "Команды России" - проекта, который объединяет российских спортсменов и болельщиков. Приносящими удачу персонажами стали кот-ушанка и медведь-неваляшка.

Особенно болельщикам понравился кот, напоминающий манула, рысь и снежного барса. Животное имеет форму шапки-ушанки, а его хвост выкрашен в черно-белый цвет, как ствол березы. Создатели талисмана из студии Артемии Лебедева объяснили, что таким образом они попытались добавить в дизайн маскота "русскости".

До Игр-2020 веселые зверушки сопровождают россиян на других соревнованиях. Так, в белорусской столице, где в эти дни проходят Европейские игры, одному из болельщиков удалось снять причудливое животное на видео. Интернет-пользователи отреагировали на этот ролик градом шуток: "Колобок давно не брился", "Кто кота накачал?" "Зато креативно!" "Упоротый котик", "Судя по морде, у него запор после березового сока", "Это котики-наркотики", "Кот космический, чем-то на C-3po похож".

Кота-ушанку и медведя-неваляшку придумал дизайнер Егор Жгун, который в 2014 году нарисовал гипножабу Зойч. Он предлагал выбрать жабу в качестве маскота на Олимпийских играх в Сочи.

Отметим, что талисманы призваны не только поднимать боевой дух спортсменов и привлекать внимание общественности к соревнованиям, но и веселить болельщиков. Со второй задачей кот-ушанка уже справился на отлично.