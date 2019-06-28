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Климова и Месхи договорились о судьбе дочери после развода

15:07
  • пятница
  • 28 июня 2019

До 29 июля актеры формально останутся супругами

Московский суд расторг брак актеров Екатерины Климовой и Гелы Месхи, которые зарегистрировали отношения в 2015 году незадолго до рождения их дочери.  

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Заседание суда, длившееся не больше получаса, прошло в закрытом режиме. Климова и Месхи в суд не явились. Решение суда о расторжении брака вступит в законную силу через месяц. До 29 июля актеры формально останутся супругами и смогут подать апелляцию, если передумают разводиться. 

Как передает "Антенна", Екатерина Климова и Гела Месхи не стали делить имущество и ребенка через суд. "По всем этим вопросам, судя по тому, что нет других исков, они договорились самостоятельно, без адвокатов и судьи", - рассказал официальный представитель Хамовнического районного суда Ираклий Сохадзе.

С кем из родителей останется трехлетняя Белла, пока не сообщается. 

Ранее возникли слухи о романе Гелы Месхи и актрисы Катрин Асси. 28-летняя звезда сериала "Улетный экипаж" эмоционально прокомментировала эту информацию

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