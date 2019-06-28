Климова и Месхи договорились о судьбе дочери после развода

До 29 июля актеры формально останутся супругами

Московский суд расторг брак актеров Екатерины Климовой и Гелы Месхи, которые зарегистрировали отношения в 2015 году незадолго до рождения их дочери.

Заседание суда, длившееся не больше получаса, прошло в закрытом режиме. Климова и Месхи в суд не явились. Решение суда о расторжении брака вступит в законную силу через месяц. До 29 июля актеры формально останутся супругами и смогут подать апелляцию, если передумают разводиться.

Как передает "Антенна", Екатерина Климова и Гела Месхи не стали делить имущество и ребенка через суд. "По всем этим вопросам, судя по тому, что нет других исков, они договорились самостоятельно, без адвокатов и судьи", - рассказал официальный представитель Хамовнического районного суда Ираклий Сохадзе.

С кем из родителей останется трехлетняя Белла, пока не сообщается.

Ранее возникли слухи о романе Гелы Месхи и актрисы Катрин Асси. 28-летняя звезда сериала "Улетный экипаж" эмоционально прокомментировала эту информацию.