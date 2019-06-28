Сын заработал многомиллионное состояние на отравлении Алибасова

Лучше всех отработал кот Чуча

Сын Бари Алибасова озвучил сумму, которую удалось заработать за месяц на фейковых новостях с отравлением продюсера.

"Особенно нас всех спас кот — он прекрасно отработал. Теперь рекламных предложений у меня и у Вадима (пиар-менеджер Бари Алибасова-старшего – прим. ред.) накопилось на 26 миллионов рублей. На кота сейчас выстроилась очередь от рекламных компаний", - рассказал Алибасов-младший изданию "Ридус".

Бари Каримович никогда не скрывал, что появляется на телевизоре только ради того, чтобы "срубить бабла". Фейковую новость о конфликте вокруг наследства распространила личный врач Алибасова, "чтобы попиариться", пишет агентство URA.RU.

Ранее PR-директор Алибасова Вадим Горжанкин признался, что вся история с отравлением "Кротом" и сбежавшим котом Чучей – ничто иное как "спектакль, разыгранный по законам драматургии". При этом он отметил, что Бари Каримович действительно отравился чистящим средством и лечился в НИИ имени Склифосовского.

А вот все подробности, связанные с отравлением, это работа пиарщиков и сына Алибасова. Каждый день они собирались за одним столом и решали, какую "утку" пустить в СМИ в этот раз, передает "Газета.Ru".

Журналисты kp.ru ("Комсомольская правда") задали Горожанкину вопрос о пристойности фейковых новостей, фотографий из больничной палаты и шоу, которое Алибасов-старший устроил на шоу у Андрея Малахова (продюсер сначала упал из инвалидной коляски, а затем плюнул в ведущего – прим.ред.).

"Не стыдно! Ни нам, ни Бари Алибасову. И никогда не будет стыдно, что был там ни говорили. Бари Каримович артист, и он играет, это нормально", - заявил Горожанкин.

Бари Алибасов попал в больницу 4 июня после того, как случайно выпил чистящее средство "Крот", перепутав его с соком. Уже 17 июня продюсера выписали из больницы. Версия об отравлении вызвала много споров. Ряд специалистов поставили под сомнение возможность столь быстрого выздоровления после такого химического ожога.

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