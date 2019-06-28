Пока Трамп пил вино: Путин развеселил трясущуюся Меркель за ужином

В Сети обсуждают неоднозначное видео с ужина на саммите G20

На саммите "Большой двадцатки" состоялся ужин - торжественный прием от имени хозяина саммита, премьер-министра Японии Синдзо Абэ. На видео, которое публикует ТВЦ.RU, можно увидеть Дональда Трампа, Владимира Путина и Ангелу Меркель за столом.

Лидеры чувствуют себя вполне непринужденно. Они оживленно беседуют и шутят, несколько раз поднимают бокалы. Судя по кадрам, главы России и Германии живо общаются и улыбаются друг другу. С лица Меркель не сходит улыбка, она явно наслаждается компанией Путина. При этом Трамп сидит чуть поодаль и с серьезным лицом пьет красное вино. Периодически он смотрит на Меркель и Путина.

На неоднозначное поведение американского лидера обратили внимание пользователи Twitter. "Это демонстративный игнор Трампа?" – предположил пользователь с ником @RevizorSPb под видео с торжественного приема. "Трамп по красненькому зарядил", - шутит Алла Ставровская.

Если в руках у Трампа видно бокал красного вина, то Путин, Меркель и Абэ берут японские пиалы. "Путин чай ведь пьет, правильно увидела? Или саке?" – пишут заинтересованные интернет-пользователи.

Стоит отметить, что Путин сначала берется за свою знаменитую керамическую кружку, однако тут же ее ставит, беря в руки японскую пиалу. "Тост одним стаканом, выпил из другого", - подмечают за президентом россияне.

Как отмечают СМИ, совсем недавно Меркель было не до смеха. Состояние здоровья канцлера Германии дважды за короткий срок становилось главной темой для обсуждения в мировой политике. Сначала это произошло во время приема президента Украины Владимира Зеленского. Во время прослушивания гимна политика сильно затрясло. На другом официальном мероприятии Меркель затрясло, когда стояла рядом с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером. При этом ей пытались дать стакан воды, но она отказалась.

Видео ужина на саммите G20:

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен