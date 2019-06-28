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Названа душераздирающая причина отставки Елизаветы II

16:12
  • пятница
  • 28 июня 2019

Ее место займет 70-летний принц Чарльз

93-летняя королева Великобритании Елизавета II может уйти в отставку, причина тому – одиночество.

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Самый долгоправящий монарх Великобритании за минувший год переделала столько дел, сколько и не снилось герцогине Кембриджской Кейт Миддлтон и герцогине Сассекской Меган Маркл, пишет газета Еxpress.

Возможно, она нагружает себя работой, чтобы не чувствовать возраст и "покинутость". Ее супруг – 98-летний герцог Эдинбургский Филипп – в 2017 году отошел от королевских дел в силу возраста. Когда его не станет, королева скорее всего уйдет в отставку, считает королевский эксперт Дункан Ларкомб.

Следующим после королевы Елизаветы II британский престол займет 70-летний принц Чарльз, отец Уильяма и Гарри.

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