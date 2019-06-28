Андрей Малахов отрастил животик

Телезвезда не в форме

Наталья Шкулева, супруга Андрея Малахова, ненароком выдала проблему лишнего веса, с которой столкнулся телеведущий.

Супруга телезвезды опубликовала в Instagram видео, на котором Малахов без верхней одежды ест котлеты после тяжелого рабочего дня. "Ночь. Муж пришел с работы и ест котлеты Саши", - прокомментировала Шкулева. Ведущий поправил супругу, уточнив, что он вернулся из командировки, и пошутил, что его сын будет есть хлеб. На видео заметно, что за последние месяцы Андрей поправился.

В марте Малахов рассказал в эфире программы "Судьба человека", что его жена запрещает маленькому Саше есть много хлеба. "У него вечером даже небольшая диета, потому что нам 1,3, а мы весим 15 килограммов, что чуть-чуть многовато".

До недавних пор 47-летний телеведущий тоже следил за своим питанием и вряд ли позволял себе есть по ночам. Он даже признавался, что у него выработалась зависимость от тренажерного зала. Время от времени Малахов выкладывал в соцсети фотографии, демонстрируя свое накаченное тело без единого грамма жира.