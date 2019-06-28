ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Андрей Малахов отрастил животик

16:00
  • пятница
  • 28 июня 2019

Телезвезда не в форме

Наталья Шкулева, супруга Андрея Малахова, ненароком выдала проблему лишнего веса, с которой столкнулся телеведущий. 
Собчак влезла в разборки Галкина и Малахова

Супруга телезвезды опубликовала в Instagram видео, на котором Малахов без верхней одежды ест котлеты после тяжелого рабочего дня. "Ночь. Муж пришел с работы и ест котлеты Саши", - прокомментировала Шкулева. Ведущий поправил супругу, уточнив, что он вернулся из командировки, и пошутил, что его сын будет есть хлеб. На видео заметно, что за последние месяцы Андрей поправился. 

В марте Малахов рассказал в эфире программы "Судьба человека", что его жена запрещает маленькому Саше есть много хлеба. "У него вечером даже небольшая диета, потому что нам 1,3, а мы весим 15 килограммов, что чуть-чуть многовато".

До недавних пор 47-летний телеведущий тоже следил за своим питанием и вряд ли позволял себе есть по ночам. Он даже признавался, что у него выработалась зависимость от тренажерного зала. Время от времени Малахов выкладывал в соцсети фотографии, демонстрируя свое накаченное тело без единого грамма жира. 

Читайте также:
Новости по теме
Андрей Малахов
Андрей Малахов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.