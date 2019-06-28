Ремонт общественного пространства "Яма" завершится в кратчайшие сроки

Перекрытие экспозиции с фрагментом крепостной стены Белого города на Хохловской площади связано с его активным использованием
Все элементы общественного пространства "Яма" в центре Москвы будут приведены в порядок в кратчайшие сроки. Перекрытие экспозиции с фрагментом крепостной стены Белого города на Хохловской площади связано с его активным использованием, объяснили власти.
Для обеспечения комфортного пребывания посетителей на объекте возникла необходимость в проведении дополнительных работ в рамках текущей эксплуатации. "В кратчайшие сроки все элементы будут приведены в порядок и площадь станет доступной для посетителей", - говорится в материале пресс-службы префектуры ЦАО, передает ТВЦ.RU.
Как ожидается, специалисты отремонтируют деревянные настилы, восстановят покрытие амфитеатра, отштукатурят и покрасят бетонные элементы ступеней, очистят ливневки и стыки наземного покрытия.
На Хохловской площади находится самая масштабная экспозиция археологического памятника под открытым небом - фрагмент каменного основания стены Белого города.
В последнее время площадь стала неформальным центром притяжения молодых людей, многие из которых употребляли алкогольные напитки, в связи с чем там неоднократно возникали конфликтные ситуации. По сообщениям СМИ, активисты движения "Лев против" в мае-июне этого года устроили в "Яме" несколько рейдов, в результате которых полиция задерживала людей за распитие спиртного.
На этой неделе Хохловская площадь оказалась в центре внимания СМИ по еще одной причине. Широкий общественный резонанс вызвала история задержания и ареста 26-летнего уроженца Кабардино-Балкарии Мурата Сабанова. По данным следствия, мужчина знакомился с жителями столицы на Хохловской площади, предлагал им напитки с психотропными веществами, после употребления которых гражданам становилось плохо, и он похищал их имущество.
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