Пережившая катастрофу Анита Цой записала видеообращение

У певицы выдалась тяжелая ночка

Российская певица Анита Цой поделилась с поклонниками печальными новостями – ее дом в подмосковной Лобне затопило. В воде оказался весь придомовый участок, а также подвал.

"Ну и ночка у меня сегодня была... Затопило нас по полной программе. Над газоном по щиколотку вода стояла над уровнем земли. Сотрудники откачивали, спасатели приехали. Катастрофа была! Ужас! А ночью вода пошла в подвал дома. До пяти утра мы выносили оттуда вещи и выкачивали воду", - рассказала певица в своем видеообращении.

Всю ночь певица не сомкнула глаз. После того, как все последствия потопа были устранены, Цой отправилась на съемки нового клипа, пишет агентство URA.RU. В конце рабочего дня ее также предстоит поездка в строительный магазин за дополнительными насосами, поскольку в ближайшие дни погода обещает быть дождливой.

Поклонники выразили любимой певице слова сочувствия, сообщает интернет-портал "Дни.ру". "Сочувствую вам", "Дорогая наша Анита, все будет хорошо! это лишь мелочи жизни", "Анита, конечно тяжело, после бессонной ночи...", - написали подписчики артистки.

Ранее из-за проливных дождей затопило столичный аэропорт "Шереметьево". Из-за ведущихся строительных работ у терминала B образовалось настоящее озеро.

Видео потопа в аэропорту "Шереметьево"