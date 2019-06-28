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Трамп назвал условие приезда на Парад Победы в Москву

17:36
  • пятница
  • 28 июня 2019

Президент США ждет официальной бумаги из Кремля

Кремль в ближайшие дни отправит президенту США Дональду Трампу приглашение в Москву на мероприятия по случаю 75-летия окончания Великой Отечественной войны и Второй мировой войны. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов после встречи российского и американского лидеров, которая состоялась в пятницу в японской Осаке в рамках саммита "Большой двадцатки".

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Песков уточнил, что Трамп позитивно воспринял приглашение Путина и ответил ему, что будет ждать официального приглашения. "Конечно, в самые ближайшие дни уже будет направлено", - отметил пресс-секретарь российского лидера. По оценке помощника Путина Юрия Ушакова, американский лидер "очень позитивно" отреагировал на инициативу Москвы.

На заявление Пескова уже отреагировали в Белом доме, передает ТАСС. Там подчеркнули, что, хотя Трамп и считает важным почтить память павших в борьбе с фашизмом, пока он не подтвердил намерение приехать в следующем году в столицу России.

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Встреча Путина и Трампа на саммите G20 продлилась 1 час 20 минут. Глава МИД России Сергей Лавров ранее рассказал, что атмосфера и настрой у лидеров были очень хорошие, инициировано желание обсуждать широкий спектр вопросов от экономики до стратегической стабильности.

Подробнее о встрече лидеров смотрите в репортаже ТВЦ:

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