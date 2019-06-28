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Водка и хлеб: Зеленский прокутил первую зарплату

18:04
  • пятница
  • 28 июня 2019

Президенту свойственны человеческие слабости

Президент Украины Владимир Зеленский позволил себе расслабиться в пятницу вечером после окончания рабочего дня.

Глава государства собрался с друзьями в одном из кабаков Киева и заказал горячительные напитки и еду. Фотографию теплой посиделки Зеленский опубликовал в своем Instagram.

Подписчики тут же разделились на два лагеря. Одни упрекнули президента в том, что в стране коррупция, разбитые дороги и война в Донбассе, а он прохлаждается на летней веранде, а другие, наоборот, оценили открытость президента.

"До сих пор непривычно видеть такого президента, без пафосного официоза", "Я считаю, что каждый человек должен быть в первую очередь человеком, даже если он президент", "У прошлых президентов праздник был каждый день, никто не жаловался", - написал украинцы.

Ранее Зеленский получил свою первую зарплату на посту президента. За месяц работы украинский лидер получил 12,7 тысячи гривен - это около 30,4 тысячи рублей. При этом Зеленский не стал забирать деньги и депонировал их, то есть передал на сохранение.

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