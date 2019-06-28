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Мокрая Пугачева поразила народ

18:15
  • пятница
  • 28 июня 2019

Стильная Примадонна показала "мокрый" наряд

В соцсетях появилась фотография певицы Аллы Пугачевой в новом образе. Примадонна предстала перед поклонниками в желтом пальто-дождевике и кепке, на которой красуется звезда. Певица подготовилась к прогулке по дождливой Москве и вышла на улицу во всеоружии.

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"Немного солнца в холодной воде #франсуазасаган", - гласит подпись к снимку, который появился в Instagram-аккаунте @alla_orfey. За час пост оценили уже почти 55 тысяч человек.

Интернет-пользователи пришли в восторг от "мокрого" наряда Пугачевой. "Аллочка, вы обворожительны", "Хороша! Огонь", "Красотка, Алла, так держать", "Единственная женщина, которой восхищаюсь и уважаю в своей жизни!" - делают певице комплименты фанаты.

 

"Немного солнца в холодной воде" - роман французской писательницы Франсуазы Саган, написанный в 1969 году.

Видео: дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой умилили народ

Читайте материал ТВЦ "История любви Пугачевой и Галкина в девяти фото" на нашем канале в "Яндекс.Дзен"

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