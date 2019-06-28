Как распознать рак на ранних стадиях

Не стоит откладывать поход к врачу

Врачи рассказали об анализах, которые нужно сдавать, чтобы распознать рак на ранней стадии.

Всего их семь. Это УЗИ брюшной полости и малого таза, фиброгастроскопия (исследование желудка), маммография (исследование груди) для женщин, колоноскопия (исследование кишечника) и анализ кала на скрытую кровь, пишет агентство URA.RU.

Помимо этого, врачи рекомендуют проводить низкодозную компьютерную томографию грудной клетки, либо крупнофокусную цифровую флюорографию для выявления новообразований в грудной клетке.

Врачи также советуют россиянам не игнорировать диспансеризацию, которая позволит выявить опасные заболевания на ранних стадиях, информирует "Газета.Ru".