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Как распознать рак на ранних стадиях

19:41
  • пятница
  • 28 июня 2019

Не стоит откладывать поход к врачу

Врачи рассказали об анализах, которые нужно сдавать, чтобы распознать рак на ранней стадии.

Всего их семь. Это УЗИ брюшной полости и малого таза, фиброгастроскопия (исследование желудка), маммография (исследование груди) для женщин, колоноскопия (исследование кишечника) и анализ кала на скрытую кровь, пишет агентство URA.RU.

Помимо этого, врачи рекомендуют проводить низкодозную компьютерную томографию грудной клетки, либо крупнофокусную цифровую флюорографию для выявления новообразований в грудной клетке.

Врачи также советуют россиянам не игнорировать диспансеризацию, которая позволит выявить опасные заболевания на ранних стадиях, информирует "Газета.Ru".

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