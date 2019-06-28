Отпустивших "отравителя с Хохловки" полицейских могут наказать

Чужие документы и банковские карты не вызвали у правоохранителей никаких вопросов

Московская прокуратура потребовала возбудить уголовное дело о халатности против полицейских, которые отпустили предполагаемого серийного отравителя Мурата Сабанова.

Оказывается, полиция была в курсе, что в Москве происходят ограбления еще восьмого июня. Тогда Сабанова задержали в первый раз. В ходе личного досмотра у него обнаружили несколько мобильных телефонов, очки, часы, документы и банковские карты потерпевших. Однако, несмотря на всю очевидность совершенных преступлений, Сабанова отпустили. До 25 июня, то есть до своего своего второго задержания, он успел отравить и ограбить еще нескольких людей.

Ранее СМИ сообщили, что в Москве действует "серийный отравитель", который в жару угощал людей газировкой. После нескольких глотков жертвы теряли сознание. Молодой человек обворовывал их, а случайным прохожим заявлял, что просто забирает ценности у своих друзей.

Этим человеком оказался 26-летний безработный уроженец Кабардино-Балкарии Мурат Сабанов. Его задержали 25 июня. При обыске у него дома были найдены феназепам и клозапин, а также трамадол. В отношении подозреваемого возбуждено семь уголовных дел по статьям о краже, грабеже и разбое. По данным полиции, от его рук пострадали по меньшей мере 11 человек.

На допросе Сабанов отверг обвинения в отравлении людей, но затем в суде частично признал свою вину. 26 июня суд отправил предполагаемого серийного отравителя под стражу до 25 августа.