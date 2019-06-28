ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Привьет": Макрону посоветовали поработать над русским акцентом

18:54
  • пятница
  • 28 июня 2019

Лидеры двух стран решили общаться на "ты"

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон встретились на саммите G20, который сейчас проходит в японской Осаке.

Французский лидер эмоционально поприветствовала своего коллегу на русском языке. "Привет", - сказал Макрон Путину с характерным французским акцентом и улыбнулся. Президенты условились обращаться друг к другу на "ты".

Пользователи социальных сетей и прочие диванные эксперты скептически отнеслись к попыткам Макрона разговаривать на чужом языке. "Привет"? Спасибо хоть не "дратути", "Над акцентом нужно поработать", "Лжецы. Улыбаются. А санкции не отменяют".

Владимир Путин пригласил Макрона посетить парад Победы в 2020 году, который пройдет в Москве. В следующем году будет юбилейная дата – 75 лет. Президент Пятой республики ответил, что постарается приехать и в ответ позвал Путина на Парижский форум мира, который пройдет с 11 по 13 ноября 2019 года.

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Читайте также:
Новости по теме
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.