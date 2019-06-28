"Привьет": Макрону посоветовали поработать над русским акцентом

Лидеры двух стран решили общаться на "ты"

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон встретились на саммите G20, который сейчас проходит в японской Осаке.

Французский лидер эмоционально поприветствовала своего коллегу на русском языке. "Привет", - сказал Макрон Путину с характерным французским акцентом и улыбнулся. Президенты условились обращаться друг к другу на "ты".

Пользователи социальных сетей и прочие диванные эксперты скептически отнеслись к попыткам Макрона разговаривать на чужом языке. "Привет"? Спасибо хоть не "дратути", "Над акцентом нужно поработать", "Лжецы. Улыбаются. А санкции не отменяют".

Владимир Путин пригласил Макрона посетить парад Победы в 2020 году, который пройдет в Москве. В следующем году будет юбилейная дата – 75 лет. Президент Пятой республики ответил, что постарается приехать и в ответ позвал Путина на Парижский форум мира, который пройдет с 11 по 13 ноября 2019 года.