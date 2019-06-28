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Как один похищенный кабель порушил планы россиян

20:24
  • пятница
  • 28 июня 2019

Неизвестные устроили транспортный коллапс, повредив железную дорогу, которая соединяет Москву и Петербург

Полиция начала проверку по факту кражи полутора километров кабеля на железнодорожной станции "Сходня" в Подмосковье. Ведется розыск преступников, действия которых привели к серьезному сбою в движении на Октябрьской железной дороге. В результате ЧП было задержано 26 поездов дальнего следования, три "Сапсана" и десятки электричек. Пассажиры были вынуждены ждать несколько часов.

Движение поездов на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги вошло в график лишь ближе к вечеру. Заработали все пути. 13 электричек последовали с опозданием, девять пригородных поездов "Москва - Крюково" и вовсе отменили.

Все семафоры на участке горели красным. Стрелки тоже невозможно было перевести в автоматическом режиме. Поезда сначала встали, а затем продолжили движение со скоростью не больше 20 километров в час. Железнодорожникам пришлось регулировать движение вручную, а пассажирам спешно корректировать планы.

Подробности смотрите в репортаже Матвея Шестакова.

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