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Предвыборный пиар? На Украину вернулись пленные Донбасса

20:17
  • пятница
  • 28 июня 2019

Власти ДНР и ЛНР отпустили украинцев в одностороннем порядке, без обмена

Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики в пятницув Минске в одностороннем порядке передали украинской стороне четверых ее граждан. Договоренность об их освобождении была достигнута накануне на  встрече в белорусской столице оппозиционного украинского политика  Виктора Медведчука с главами ДНР и ЛНР -Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником.

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Еще ни разу в истории Минских соглашений сама Белоруссия в их реализации не участвовала. Ведь страна - это нейтральная площадка, на которой на международном уровне должен быть урегулирован конфликт между Украиной и непризнанными республиками. И вот случился политический прецедент. Именно в Минске власти Донецка и Луганска решили передать Украине четверых ее граждан, осужденных за тяжкие преступления.

Акция полностью согласована с властями Белоруссии. Из тюремных камер недавних заключенных доставили сразу в VIP-зал для высокопоставленных гостей Минского аэропорта. О том, что их собираются освободить, теперь уже бывшие заключенные узнали четыре дня назад. И, кажется, до сих пор не могут в это поверить. Что им скажут родные, когда встретят, они уже знают. А вот что скажет и как примет киевская власть, говорить не хотят.

"Мы, конечно, очень благодарны всем, кто занимался этим вопросом, и занимается дальше вопросами освобождением там, на той стороне, и вообще вопросами мира на Украине", - сказал Эдуард Михеев.

Дмитрий Великий был осужден за терроризм. Яков Веремейчик обвинен в геноциде. Эдуард Михеев - в госизмене. Максим Горяйнов - в пособничестве террористам. Все четверо приговорены к разным срокам: от 12 до 15 лет заключения. После переговоров с лидером украинской оппозиции Виктором Медведчуком власти ЛДНР согласились отпустить пленных. В качестве жеста доброй воли и в надежде, что этот шаг подтолкнет Киев к обмену  всех на всех, как прописано в Минских соглашениях. Но Украина от исполнения этого пункта уклоняется последние полтора года.

"Как будет действовать новая власть, мне неизвестно, но с учетом уже вчерашней реакции господина Зеленского мне слабо верится в то, что такие обмены продолжатся или освобождения", - заявил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

Президент Зеленский и вовсе назвал гуманитарную акцию в столице Белоруссии предвыборным пиаром Медведчука.

Подробности смотрите в репортаже Тимура Абдуллаева.

Видео: Путин ответил на обвинения в "оккупации" Донбасса тремя словами

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