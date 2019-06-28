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Опубликовано эффектное видео подрыва моста, убившего десятки людей

20:02
  • пятница
  • 28 июня 2019

На его месте возведут новый

В итальянской Генуе взорвали мост Моранди, который обрушился в августе прошлого года.

Перед операцией все дороги в радиусе 300 метров закрыли, порядка тысячи людей эвакуировали в безопасное место, пишет BBC News.

Специалисты разместили взрывчатку на оставшихся опорах моста и на дорожном полотне. Буквально за несколько секунд мост рухнул вниз. На готове стояли поливальные машины для борьбы с образовавшимся облаком пыли. 

На месте моста Моранди возведут новый по проекту итальянского архитектора Ренцо Пьяно. Движение по нему собираются открыть в апреле 2020 года.

14 августа 2018 года в Генуе рухнул пролет автомобильного моста. Погибли 43 человека. Под мостом располагались жилые дома – в результате ЧП более 600 человек лишились крова.

По данным прокуратуры, обрушение стало следствием человеческого фактора. Местные власти приняли решение полностью демонтировать мост, поскольку уцелевшие части неустойчивы и могут в любой момент обрушиться.

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