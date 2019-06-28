Экстренно госпитализирован Юрий Шатунов

Перед концертом в Новороссийске звезду увезла скорая
Певец Юрий Шатунов был экстренно госпитализирован перед своим концертом в Новороссийске. Музыканту стало плохо - боль была настолько острой, что ему не помогали даже обезболивающие препараты.
Буквально за несколько часов до начала выступления Шатунова забрали в больницу медики скорой помощи. Как пишет KP.RU ("Комсомольская правда"), выяснилось, что у певца разболелся зуб.
"Быстро всё организовали, отвезли в больничку, сделали снимки. В общем, починили и восстановили меня. Я, конечно, безумно им благодарен за это, если бы все было иначе, то я сегодня бы здесь не стоял", - рассказал уже со сцены сам Шатунов.
Директор музыканта Аркадий Кудряшов подтвердил KP.RU, что звезде стало плохо перед выступлением. "Очень сильно болел зуб, обезболивающие не помогали и мы вызвали медиков. Поехали в больницу, стоматологи быстро приняли певца и качественно поставили на зуб пломбу. И сделали все совершенно бесплатно", - отметил он.