Экстренно госпитализирован Юрий Шатунов

Перед концертом в Новороссийске звезду увезла скорая

Певец Юрий Шатунов был экстренно госпитализирован перед своим концертом в Новороссийске. Музыканту стало плохо - боль была настолько острой, что ему не помогали даже обезболивающие препараты.

Буквально за несколько часов до начала выступления Шатунова забрали в больницу медики скорой помощи. Как пишет KP.RU ("Комсомольская правда"), выяснилось, что у певца разболелся зуб.

"Быстро всё организовали, отвезли в больничку, сделали снимки. В общем, починили и восстановили меня. Я, конечно, безумно им благодарен за это, если бы все было иначе, то я сегодня бы здесь не стоял", - рассказал уже со сцены сам Шатунов.

Директор музыканта Аркадий Кудряшов подтвердил KP.RU, что звезде стало плохо перед выступлением. "Очень сильно болел зуб, обезболивающие не помогали и мы вызвали медиков. Поехали в больницу, стоматологи быстро приняли певца и качественно поставили на зуб пломбу. И сделали все совершенно бесплатно", - отметил он.

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